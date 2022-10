देश का 53वां और UP का चौथा टाइगर रिजर्व बना रानीपुर रिजर्व, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी जानकारी

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

उत्तर प्रदेश स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इस बात की जानकारी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां रिजर्व बन गया है। 529.36 वर्ग किमी (कोर एरिया 230.32 वर्ग किमी और बफर एरिया 299.05 वर्ग किमी) में फैला नया टाइगर रिजर्व हमारे बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूत करेगा।

"Happy to inform that Ranipur Tiger Reserve in UP has become 53rd tiger reserve of India. Spread over 529.36 sq km (core area230.32 sq km&buffer area 299.05 sq km), the new tiger reserve will strengthen our tiger conservation efforts," tweets Union Environment Min Bhupender Yadav pic.twitter.com/fGEZyfiycI