Rani Gaidinliu:अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली इस आदिवासी वीरांगना के बारे में जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 नवंबर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से मणिपुर में 'रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फाइटर्स म्यूजियम' की आधारशिला रखी है। इस मौके पर उन्होंने रानी गिडालू या रानी गाइदिनल्यू को वीरता और साहस का प्रतीक बताया है। भारत सरकार इस म्यूजियम का निर्माण 15 करोड़ रुपये के लागत से करवाएगी, जो जनजातीय कल्याण मंत्रालय ने मंजूर किया है। आइए रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने किशारोवस्था से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी और जबतक जीवित रहीं,समाज के लिए काम करती रहीं।

English summary

Home Minister Amit Shah has laid the foundation stone of Tribal Fighters Museum in the name of Rani Gaidinliu, she is also known as Laxmibai of Nagaland