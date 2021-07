'शादियां मूर्खता से होती हैं, तलाक को ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए', आमिर की तलाक पर बोले राम गोपाल वर्मा

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 04 जुलाई: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव के तलाक की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर दोनों ट्रोल हो रहे हैं। आमिर खान और किरण राव ने शादी के 15 सालों बाद एक-दूसरे से तलाक लिया है। आमिर और किरण को ट्रोल होता देख अब उनके सपोर्ट में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (आरजीवी) आए हैं। राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर आमिर खान और किरण राव का बचाव किया है। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि तलाक को शादी से ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने कहा क्योंकि शादियां अज्ञानता और मूर्खता से होती हैं और तलाक ज्ञान के बाद होता है।

I wish u both #AmirKhan and #KiranRao a very RANGEELA life much more COLOURFUL than before ..I believe that a divorce should be celebrated more than a marriage because divorces happen out of knowledge and wisdom …and marriages happen out of ignorance and stupidity