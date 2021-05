BKU नेता राकेश टिकैत का बयान, सरकार ने मांग नहीं मानी तो UP में BJP को हराएंगे

India

नई दिल्ली, मई 16। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भी जारी किसान आंदोलन में फिर से किसानों की भीड़ जुटने लगी है। ऐसे में किसान आंदोलन पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं. लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं हैं। राकेश टिकैत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को हरवाने का काम करेंगे।

यूपी पंचायत चुनाव में भी भाजपा की हार ही हुई है- टिकैत

इस बातचीत में जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या बंगाल में भाजपा की हार के पीछे आपके आंदोलन का हाथ है तो उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल ऐसा ही है। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं। उसमें तीन हजार से ज्यादा सीटें थीं और उसमें से छह सौ सीटें भाजपा को जीतना और उसमें भी दो सौ सीटें बेइमानी से जीतना। तो ये हार ही है भाजपा की। अब अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इन्हें विधानसभा चुनाव में भी हरवाएंगे।

हमारा अगला मिशन यूपी और उत्तराखंड है- टिकैत

राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का अगला मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारी मांगों को मान लो, जो कानून है उन्हें वापस ले लो। राकेश टिकैत ने कहा कि 22 जनवरी के बाद से अभी तक सरकार की तरफ से हमें बातचीत का कोई ऑफर नहीं आया है।

