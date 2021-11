राकेश टिकैत बोले- आंदोलन में 750 किसान मारे गए, मोदी सरकार ने नहीं किया शोक व्यक्त

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 08 नवंबर: केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। किसान नेता टिकैत के मुताबिक कृषि आंदोलन में करीब 750 किसानों की मौत हुई पर केंद्र ने शोक व्यक्त नहीं किया।

दो दिन पहले किसानों आंदोलन के जारी रहने पर राकेश टिकैत ने कहा था कि जब सरकार 5 साल तक चल सकती है तो किसान भी अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं अब रविवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए टिकैत ने कहा कि कृषि आंदोलन में लगभग 750 अन्नदाताओं की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया।

About 750 farmers died in the farm movement...There was no condolence from GoI. Country's farmers feel that perhaps PM Modi is not 'farmers' PM'...and consider them (farmers) as separate from the country: BKU leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/x2uJKBgNFx