VIDEO: ये किसकी पार्टी में नागिन डांस कर रहे हैं राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर? आपने देखा कि नहीं वीडियो

View this post on Instagram

V for victoryyyy💥💥 Funnn scenes of Shraddha and Rajkummar celebrating the success of their movie ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #shraddhakapoor #rajkummarrao #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses