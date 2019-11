अयोध्या फैसला: हैदराबाद के MLA ने अमित शाह से कहा- ओवैसी को गिरफ्तार कीजिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली- हैदराबाद के एक विधायक राजा सिंह ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। ओवैसी ने अदालत के फैसले को 'तथ्यों पर विश्वास' की जीत बताया है और उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने के प्रस्ताव को भी ठुकाने का सुझाव दिया है।

ओवैसी के इस बयान के बाद हैदराबाद के गोशामहल सीट से भाजपा विधायक और सदन में पार्टी के नेता राजा सिंह ने कहा है कि, "ओवैसी अपने बयान से भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों समुदायो ने स्वीकार किया है...हम नहीं चाहते कि हैदराबाद या किसी दूसरे शहर की शांति भंग हो....गृहमंत्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि ओवैसी को गिरफ्तार करें।"

#Owaisi is creating a atmosphere of fear with his statement

People of both the communities have accepted the #RamMandirVerdict given by Hon'ble Supreme Court

We don't want peace of #Hyderabad or any other city is disturbed

Request @HMOIndia Sri @AmitShah Ji to #ArrestOwaisi