संजीवनी बनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, सोमवार को और टैंकर लेकर पहुंचेगी लखनऊ

India

oi-Vivek Singh

नई दिल्ली, अप्रैल 25। देश में कोरोना महामारी के चलते आए हाहाकार के बीच भारतीय रेलवे ने मदद के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भारत सरकार के निर्देश पर रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है जिसके जरिए प्लांट से लेकर देशभर में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि रेल विभाग स्टील प्लांटों और अन्य क्षेत्रों से जीवन रक्षक ऑक्सीजन को पहुंचाने की इस चुनौती को उठा रहा है, जहां यह उन राज्यों को लोड हो रहा है जो इस ऑक्सीजन की जरूरत है।

शर्मा ने बताया शुरुआत में महाराष्ट्र से मांग आई थी और 7 टैंकर विजाग से लोड किए गए थे। इन्होंने 1800 किमी की यात्रा तय की और नागपुर व नाशिक पहुंचे जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। 3 टैंकर लखनऊ से बोकारो पहुंचाए गए और एक टैंकर वाराणसी में उतारा गया।

बोकारो में लोड हो चुके 4 टैंकर

उन्होंने आगे कहा "इसकी प्रतिक्रिया और सफलता से उत्साहित होकर हमने 4 और टैंकर लखनऊ से बोकारो पहुंचाए। वे लोड किए जा चुके हैं। वे बोकारो से चलने वाले हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रात तक वे वाराणसी पहुंच जाएंगे और कल सुबह तक वे लखनऊ में होंगे।"

मई में पीक पर होगा कोरोना, रोजाना आएंगे 5 लाख मामले, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ कैसे लड़ेंगे राज्य?

शर्मा ने कहा अब तक 5 टैंकर लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनके कल सुबह तक बोकारो पहुंचने की उम्मीद है। तो इस तरह ये कुल 9 टैंकर कुल मिलाकर लगभग 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ले जाएंगे जिसकी उत्तर प्रदेश को बहुत जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हम दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने को लेकर इन राज्यों के संपर्क में हैं।

वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अब तक 10 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा चुका है जिसके जरिए 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है और 9 टैंकर रास्ते में हैं।

Under the leadership of PM @NarendraModi ji, Indian Railways has moved 10 oxygen tankers till now of total 150 MT and 9 more are on the move. One Oxygen Express carrying four tankers of total 70 MT will depart tonight for Delhi from Raigarh. pic.twitter.com/vXZdJI2CRC