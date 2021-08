विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी का 'हल्ला बोल', महंगाई के खिलाफ साइकिल से किया संसद तक मार्च

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 03। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ अब विपक्षी पार्टियों की एकजुटता होती दिख रही है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कई विपक्षी पार्टियों के सांसद साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। दरअसल, राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 14 विपक्षी दलों के सांसदों की एक मीटिंग बुलाई थी। ब्रेकफास्ट पर मिले इन सांसदों ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक साइकिल पर मार्च किया।

इन पार्टियों के सांसदों ने मार्च में लिया हिस्सा

राहुल गांधी के द्वारा बुलाई विपक्ष की इस मीटिंग में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राजद, सपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, IUML, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP), केरल कांग्रेस (M), झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मृणमूल कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनता दल के सांसद शामिल हुए। आम आदमी पार्टी इस मार्च का हिस्सा नहीं रही।

Single most important thing in my view is that we unite this force. The more this voice (of the people) unites, the more powerful this voice will become, the more difficult it'll become for BJP-RSS to suppress it: Congress leader Rahul Gandhi at meeting with opposition leaders pic.twitter.com/nAVwBK8gYy