VIDEO: राहुल गांधी ने वायनाड में बच्ची से की मुलाकात, चॉकलेट दी और Selfie भी ली

India

oi-Vinay Saxena

नई दिल्ली, 03 जुलाई: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल में अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह अपने समर्थकों से मिले और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्‍ची ने राहुल गांधी का स्वागत करने पहुंची और उनकी कार में सवार हो गई। राहुल ने बच्ची का नाम पूछा और उसे चॉकलेट भी दी। यही नहीं, राहुल ने बच्ची के साथ सेल्फी भी ली। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल की बच्‍ची से मुलाकात का 22 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है। कैप्‍शन में लिखा, "फर्जी स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा के माहौल में ऐसे दयालुता और करुणा के क्षणों की देश को जरूरत है।"

VIDEO: एक्सीडेंट में घायल हुए शख्स की राहुल गांधी ने की मदद, काफिले की एंबुलेंस से भेजा हॉस्पिटल

In an atmosphere of fake scripted propaganda, candid moments like these of kindness and compassion is what the country needs. pic.twitter.com/H5YXKQd2Aa