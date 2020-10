'हमारे पीएम को उनकी गलती बताने की हिम्मत किसी में नहीं': राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शनिवार को ट्वीट किया। दरअसल, मंगलवार को पीएम मोदी ने पवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर इस दिशा में काम करने वाली कंपनी वेस्टास के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेनरिक एंडरसन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस बातचीत का एक वीडियो साझा करते हुए अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी की समझ पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे पीएम को उनकी गलती बताने की हिम्मत किसी में नहीं है।

राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो साझा किया है वह पीएम मोदी और हेनरिक एंडरसन के बीच हुई बातचीत का वीडियो है। इस में पीएम मोदी को पवन उर्जा पर बात करते सुना जा सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने हेनरिक एंडरसन को हवा में मौजूद नमी से पीने का पानी खींचने का सुझाव दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने हवा में से ऑक्सीजन निकालने का सुझाव दिया। पीएम मोदी के इस सुझाव पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारत के लिए ज्यादा खतरा यह नहीं कि हमारे पीएम को समझ नहीं आता, बल्कि फैक्ट ये हैं कि उनके आस-पास मौजूद लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें उनकी गलती बता सकें।'

The real danger to India isn’t that our PM doesn’t understand.

It’s the fact that nobody around him has the guts to tell him. pic.twitter.com/ppUeBeGwpk