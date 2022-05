'पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद', राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 02। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी, बिजली संकट और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, बिजली संकट और किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है।

क्या कहा राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, "बिजली संकट, नौकरियों का संकट, किसान संकट और मुद्रास्फीति संकट.... पीएम मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक केस स्टडी है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे बर्बाद किया जाए।" आपको बता दें कि देश में इस वक्त बिजली संकट का मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि कई राज्यों ने भीषण गर्मी के चलते कोयले की कमी की शिकायत की है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहरा सकता है।

Power Crisis

Jobs Crisis

Farmer Crisis

Inflation Crisis

PM Modi’s 8-years of misgovernance is a case study on how to ruin what was once one of the world’s fastest growing economies.