'दादी ने कहा था, तुम वह बेटी हो जिसे उन्होंने पैदा नहीं किया', राहुल ने सोनिया गांधी के लिए किया भावुक पोस्ट

India

oi-Pallavi Kumari

Rahul Gandhi on Sonia Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी की एक तस्वीर शेयर कर ट्विटर पर भावुक पोस्ट किा है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें गर्व है कि वह सोनिया गांधी के बेटे हैं। सोनिया गांधी अब कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष नहीं रहीं, अब ये प्रभार नवनिर्वाचित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी गई है। इसी के बाद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के लिए भावुक पोस्ट लिखा। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि इंदिरा गांदी ने उनके बारे (सोनिया गांधी) में जो कहा था, वो कितनी सही थी।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा,''मां, दादी ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम वह बेटी हो जिसे उन्होंने पैदा नहीं किया है। वह कितनी सही थीं। मुझे आपका बेटा होने पर सच में गर्व है।'' बता दें कि इंदिरा गांधी ने एक बार राहुल गांधी से कहा था कि उनकी सोनिया गांधी वह बेटी थीं, जिनको उन्होंने पैदा नहीं किया था।

Ma, Dadi once told me you were the daughter she never had.

How right she was.

I’m really proud to be your son. pic.twitter.com/RzTQsvKlKH