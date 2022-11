'ये कैसा राष्ट्रवाद है, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर बेरोजगार रहो', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज

India

oi-Pallavi Kumari

Rahul Gandhi on Centre Govt: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा की आवश्यक वस्तुओं (एसेंशियल चीजें) की कीमतों को जानकर महंगा कर दिया गया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मालेगांव में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा, "हम संविधान की रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं...किसान की बुनियादी जरूरतें डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन चीजों की दरों में बढ़ोतरी कर रही है।''

राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी जोर दिया और कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, ''मोदी सरकार कहती है कि अग्निवीर बनो, 6 महीने ट्रेनिंग लो, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर बेरोजगार रहो। यह कैसा राष्ट्रवाद है? युवाओं की भावनाओं के नाम पर खेल रहे हैं।''

भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी ने कहा, ''इस यात्रा को अब तक 70 दिन हो गए हैं, आपने इस यात्रा में कोई नफरत या लड़ाई देखी है, किसी ने आपको जाति और धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया। हमने कभी किसी को नहीं छोड़ा। इस भारत जोड़ो यात्रा में अगर किसान, मजदूर या कामगार चलते हैं तो हमने उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ा, वे हमारे साथ चलते हैं।"

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में नहीं बल्कि 2024 के चुनावों में साफ देखा जाएगा।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, "आप पूछेंगे कि गुजरात या हिमाचल चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इसका कोई असर नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा का किसी वोट बैंक से कोई लेना-देना नहीं है। इसका मकसद राजनीति से परे अलग है। यह राजनीतिक चोरों के खिलाफ राजनीतिक लोगों की यात्रा है।" जयराम रमेश ने कहा, "यात्रा एकजुटता को बढ़ावा देगी, इसने हमारी पार्टी को एकजुट किया है। इसका प्रभाव, 2024 के चुनावों में महसूस किया जाएगा।"

ये भी पढ़ें- Bharat Jodo Yatra Latest News : 23 नवंबर को बोदरली बस स्टैंड से एमपी में शुरू होगी राहुल की यात्रा

English summary

Rahul Gandhi on Agniveer says What kind of nationalism is this work for 4 years in Army and then become unemployed