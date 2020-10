हाथरस जा रहे राहुल गांधी के साथ पुलिस ने की धक्का-मुक्की, कहा-मुझे गिराया गया

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुरुवार को हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे हैं। रास्ते में यूपी पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही हाथरस के लिए निकल पड़ीं। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की हुई है। इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश की।इसी धक्का-मुक्की में राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े, बताया जा रहा है कि, उनके हाथ में चोट आई है। वहीं इस झड़प में कुछ कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई है। वे अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाइवे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे हर हाल में हाथरस जाएंगे।

पुलिस द्वारा राहुल गांधी के साथ धक्कामुक्की का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, कभी-अभी पुलिस ने मुझे धक्का दिया, मुझ पर लाठीचार्ज किया गया और मुझे जमीन पर गिराया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मोदी जी इस देश में चल सकते हैं? एक सामान्य व्यक्ति नहीं चल सकता है? हमारे वाहन को रोक दिया गया, इसलिए हमने चलना शुरू किया। राहुल गांधी ने कहा है कि धारा 144 में एक आदमी जा सकता है, इसलिए वे अकेले ही जाएंगे लेकिन हाथरस हर हाल में जाएंगे।

#WATCH Just now police pushed me, lathicharged me and threw me to the ground. I want to ask, can only Modi Ji walk in this country? Can't a normal person walk? Our vehicle was stopped, so we started walking: Congress leader Rahul Gandhi at Yamuna Expressway,on his way to #Hathras pic.twitter.com/nhu2iJ78y8