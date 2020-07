India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केन्‍द्र सरकार पर हमला बोला है।राहुल गांधी ने वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के अनुमानों के आधार पर मंगलवार को दावा किया कि सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है जिसे अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राहुल गांधी ने देश की आर्थिक विकास दर में गिरावट के पूर्वानुमान से जुड़ी कई खबरों की कटिंग शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा , ''भारत का आर्थिक कुप्रबंधन एक त्रासदी है जो लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है। इसे अब मौन रहकर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

India’s economic mismanagement is a tragedy that is going to destroy millions of families.

It will no longer be accepted silently.#BJPsDistractAndRule pic.twitter.com/6idGN1A7xS