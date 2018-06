PM मोदी पर राहुल का तंज , कहा- स्क्रिप्टेड होते हैं पीएम मोदी के इंटरव्यू

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हालिया संवाद कार्यक्रम को लेकर उन पर तंज कसे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी के सार्वजनिक मंचों पर दिए गए साक्षात्कारों (इंटरव्यू) में जो सवाल पूछे जाते हैं वह पहले से ही लिखित होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर के कहा 'यह पहले प्रधानमंत्री हैं जो साक्षात्कारों में ऐसे सवाल लेते हैं जिनका जवाब पहले से ही अनुवादकों के पास लिखित में होता है।'

राहुल ने मोदी के इस संवाद कार्यक्रम के एक अंश का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो स्वतःस्फूर्त प्रश्नों का सामना करते हैं और ट्रांसलेटर के पास पहले से तय उत्तर होता है। अच्छा है कि वह वास्तविक प्रश्नों का सामना नहीं करते। अगर ऐसा होता तो हम सभी के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो जाती। इससे पहले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर अनुवादक के लंबे जवाब पर तंज कसा था।

The first Indian PM who takes "spontaneous" questions that the translator has pre-scripted answers to!

Good that he doesn't take real questions. Would have been a real embarrassment to us all if he did. pic.twitter.com/8Iyfgiaseh