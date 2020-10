पंजाब: लुधियाना स्थित फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका, तीन लोग घायल

India

oi-Akarsh Shukla

लुधियाना। दशहरे के मौके पर पंजाब में आज बड़ा हादसा हो गया। रविवार को लुधियाना के ताजपुर रोड पर गीता कालोनी में स्थित एडी डायंग में कपड़ा रंगने की फैक्ट्री का बॉयलर फटने से तीन लोग जख्मी हो गए हैं। बॉयलर का धमाका इतना देज था की आस-पास के घर भी कांप उठे। घटना स्थल पर राहत बचाव का काम जारी है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यह घटना रविवार सुबह घटी। एएसआई दलित सिंह ने बताया कि 3 लोगों को मामूली चोटें आईं, फिलहाल वह ठीक हैं। तकनीकी जांच के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि क्या हुआ था।

स्थानीय लोगों के मुताबिक बॉयलर में जोरदार विस्फोट की वजह से फैक्ट्री की दीवारें और छत ढह गई। इसके अलावा आस-पास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कई घरों की तो छतें तक उड़ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके के चलते एक लोहे की सीढ़ी 11 हजार वोल्टेज के टावर पर गिर गई जिससे कई कामगार भी घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। फैक्ट्री में हुए धमाके की वजह से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है।

Punjab: 3 people injured after a garment-dyeing factory building in Ludhiana's Geeta Colony collapsed, due to explosion.

"3 people suffered minor injuries & are doing fine. Only after technical investigation, we would be able to ascertain what happened," says ASI Daljeet Singh pic.twitter.com/nyYYo03Lek