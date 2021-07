नवजोत सिद्धू ने अमरिंदर सिंह पर किया कटाक्ष,नेहरू के साथ अपने पिता की फोटो शेयर कर लिखी ये बात

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 19 जुलाई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की आपत्ति के बावजूद पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को नियुक्‍त कर दिया गया है। अध्‍यक्ष बनाए जाने के बाद गांधी परिवार को "महत्वपूर्ण जिम्मेदारी" के लिए धन्यवाद देते हुए सिद्धू ने ट्वीट पोस्ट किया और कहा कि उनकी "यात्रा अभी शुरू हुई है"। वहीं पंजाब में कई दिनों की उथल-पुथल और अनिश्चितता को अब विराम लग चुका है और सिद्धू भी अमरिंदर सिंह पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए।

नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पिता सरदार भगवंत सिंह की देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के साथ तस्वीर शेयर की है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा मेरे पिता एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे जो शाही घराना छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्हें उनकी देशभक्ति के लिए मौत की सजा दी गई थी जिसे किंग्स एमनेस्टी ने टाल दिया था। उसके बाद वह दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए, विधायक, एमएलसी और एडवोकेट जनरल बने।'

अनुपम खेर ने अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए की अपनी 519वीं फिल्म की घोषणा

चूंकि अमरिंदर सिंह के पिता पटियाला की पूर्व रियासत के शासक थे। इसलिए सिद्धू ने ये ट्वीट से ये मतलब लगाया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह जो सिद्धू को कांग्रेस के बाहरी व्‍यक्ति होने का आरोप लगाते हैं तो वो इससे ये जताना चाहते हैं कि उनका परिवार भी एक शाही परिवार हैं उनके पिता ने "एक शाही घराने को छोड़कर" एक कांग्रेस कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए इसलिए वो कांग्रेस में बाहरी नहीं हैं और वो भी कैप्‍टन की तरह शाही घराने से ताल्‍लुक रखते हैं।

To share prosperity, privilege & freedom not just among a few but among all, My father a Congress worker left a royal household & joined freedom struggle, was sentenced to death for his patriotic work reprieved by King’s Amnesty became DCC President, MLA, MLC & Advocate General. pic.twitter.com/fTv0eNlNyt