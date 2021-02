TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस, पूर्व CJI पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

India

Privilege Motion Against TMC MP Mahua Moitra : तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर संसद में टिप्पणी करने के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद ने लोकसभा में सोमवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों की थी। अब इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि वो कार्रवाई की धमकियों से चुप नहीं रहेंगी।

इस पूरे मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि वो कार्रवाई की धमकियों से चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने लिखा कि जब सरकार की पूरी ताकत असहज सच्चाइयों से ध्यान हटाने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से कुछ सही होता है।

You cannot bully me into silence with threats of privilege motions

You cannot abuse high office, retire, & then hide under cover of Article 121

Sexual harassment is not “discharge of duties” pic.twitter.com/r93Y4zdxGo