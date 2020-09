PM मोदी ने लॉन्च की 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना', पैदा होंगी 55 लाख नौकरियां

India

Akarsh Shukla

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आत्मनिर्भर भारत ( Atmanirbhar Bharata Abhiyan) के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटल रूप से लॉन्च कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार 2020 से लेकर साल 2025 की अवधि के दौरान 20050 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इसके साथ ही पीएम मोदी देश को एक और कृषि संबंधित योजना का तोहफा देते हुए ई-गोपाला ऐप ( e-Gopala App) की भी शुरुआत करेंगे।

बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री और मत्स्य, पशुपालन और डेयरी के साथ बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। PMMSY देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है। इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मरीन और एक्वाकल्चर में लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों के लिए लगभग 12,340 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। सरकार के मुताबिक इस स्कीम से देश में लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

