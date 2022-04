Covaxin और कोविशील्ड के दाम हुए कम, अब निजी अस्पतालों में 225 रुपए में लगेगी एक डोज

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 9 मार्च। कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) बनाने वाली कंपनियों ने वैक्सीन की दामों में भारी कमी की है। भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने कोवैक्सीन (Covaxin) के दामों में 81 फीसदी कटौती कर दी है। वहीं सीरम इंटीट्यूट (Serum Institute of India) ने कोविशील्ड (Covishield) के दाम 62 प्रतिशत घटा दिए हैं। वैक्सीन निर्माता दोनों कंपनियों के प्रमुख की ओर से इस बात कि पुष्टि की गई है।

भारत बायोटेक की एमडी सुचित्रा इला और सीरम इंटीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कोरोना वैक्सीन की नई दरों के बारे में बताया है। उन्होने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के दामों संशोधन किया गया है। भारत बायोटेक की एमडी सुचित्रा इला की ओर से कहा गया कि पहले कोवैक्सीन के दाम 1200 रुपए थे लेकिन भारत में अब इसका दाम संशोधित करते हुए 225 रुपए कर दिया गया है।

Serum Institute of India has decided to revise the price of Covishield vaccine for private hospitals from Rs.600 to Rs 225 per dose, says Adar Poonawalla, CEO, Serum Institute of India pic.twitter.com/VD3w9tuhzb — ANI (@ANI) April 9, 2022

वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत घटाकर 225 रुपये करने का फैसला किया है। इससे पहले कोविशील्ड के दाम 600 रुपये थे।

We have decided to revise the price of Covaxin from Rs 1200 to Rs 225 per dose for private hospitals, says Suchitra Ella, Joint Managing Director, Bharat Biotech#PrecautionDose pic.twitter.com/cwjre25kPz — ANI (@ANI) April 9, 2022

वैक्सीन की दरों में कटौती के बाद कोविशील्ड की कीमतों में काफी कमी आएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने बताया कि केंद्र सरकार साथ चर्चा के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है। नई दरें निजी अस्पतालों को लिए लागू होंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला इसकी पुष्टि की है।

