प्रशांत किशोर बोले- 'मैं नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही वो मेरे लिए CM की कुर्सी खाली कर दें'

oi-Pallavi Kumari

पटना, 06 अक्टूबर: चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह अब कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, ''मैं अब नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही नीतीश कुमार मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दें।'' प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने लोगों से वादा किया है और वह इसे बदलने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उनके बीच पिछली बैठक में नीतीश कुमार के बिहार में एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने और राज्य में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्हें जेडीयू में शामिल होने का ऑफर दिया गया था।

English summary

Prashant Kishor says I will not work with Nitish Kumar even if he vacates chair of CM for me