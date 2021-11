गरीबी सूचकांक: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य, इन प्रदेशों में सबसे कम गरीबी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 नवंबर: नीति आयोग के मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एमपीआई) के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार की तो आधा से ज्यादा आबादी को बहुयामी गरीब बताया गया है। यह इंडेक्स नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य के आधार पर तय किए हैं, जिसमें परिवार की स्थिति का हर तरह से आकलन करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जहां देश के कई बड़े राज्यों के लोग जहां बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, वहीं कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है।

English summary

Bihar is the poorest state in NITI Aayog's Multidimensional Poverty Index, followed by Jharkhand and UP-Madhya Pradesh. Kerala, Goa, Sikkim, Tamil Nadu and Punjab have the least poor population