'जनसंख्या नहीं मिटा सकते'....सुप्रीम कोर्ट का जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Population Control law: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मामला सरकार के क्षेत्राधिकार वाला है। अदालत ने यहां तक कहा कि जनसंख्या में तो गिरावट दर्ज की जा रही है....। अदालत ने इस संबंध में विधि आयोग को भी किसी तरह का निर्देश देने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जनसंख्या को मिटाया नहीं जा सकता। दरअसल, सरकार भी पहले आबादी दर में गिरावट की बात कह चुकी है। आखिरकार अश्विनी उपाध्याय ने अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली है।

English summary

The Supreme Court has refused to hear the petition of BJP leader Ashwani Kumar Upadhyay demanding a population control law. The court said that the population is decreasing