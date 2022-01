PM Security Breach: 27 पूर्व IPS अफसरों ने राष्ट्रपति से कहा- 'जानबूझकर और योजनाबद्ध सुरक्षा चूक'

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बुधवार को पंजाब में हुई चूक को लेकर 27 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने गुरुवार का राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को चिट्टी लिखकर इसपर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पूर्व आईपीएस अधिकारियों की ओर से इसे राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के साथ साठगांठ करके 'जानबूझकर और योजनाबद्ध सुरक्षा चूक' करार दिया गया है। इस खत में पूर्व पुलिस अधिकारियों ने इस देश के इतिहास में अत्यंत ही गंभीर सुरक्षा चूक बताया है। गौरतलब है कि बुधवार को पीएम मोदी जब पंजाब दौरे पर थे तो उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट तक रोक दिया गया था, क्योंकि आगे कथित किसान प्रदर्शनकारी रास्ता रोककर बैठे हुए थे।

English summary

27 former IPS wrote a letter to the President on the lapse in the security of PM Modi in Punjab, saying everything happened with deliberate connivance