PM मोदी का Twitter अकाउंड हैक, बिटक्वॉइन के लेकर किया गया Tweet, मचा हड़कंप

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। एक बड़ी खबर दिल्ली से है, पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैकर्स ने शनिवार देर रात हैक कर लिया था और उसके बाद उनके अकाउंट से बिटकॉइन से जुड़ा एक ऐसा ट्वीट किया,जिससे हलचल मच गई। हालांकि पीएमओ ने तुरंत ही इस मामले को क्लीयर किया और कहा कि पीएम मोदी की ट्विटर हैक हुआ है और उनकी ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी ट्वीट बिटकॉइन के संदर्भ में नहीं किया गया है। फिलहाल अब पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को सुरक्षित कर लिया गया है।

आपको बता दें कि पीएम मोदी के अकाउंट को हैक करने के बाद हैकर्स ने लिखा था कि 'भारत ने बिटक्वॉइन को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है' जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थी। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी को कानून रूप से मान्यता नहीं दी है।

पीएम मोदी के अकाउंट से हुए दो Tweet

शनिवार देर रात पीएम मोदी के अकाउंट से दो ट्वीट किए गए थे, पहला Tweet रात 2:11 बजे आया था, जिसमें लिखा था कि 'भारत सरकार ने बिटक्वॉइन को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है और उसने खुद 500 बिटक्वॉइन खरीदे हैं और वो लोगों को बांट रही है'। ये Tweet थोड़ी देर तक अकाउंट पर रहा फिर डिलीट हो गया।

कुछ वक्त के बाद गायब हो गए दोनों Tweet

इसके बाद दूसरा ट्वीट रात 2.14 पर किया गया, जिसमें भी भारत ने बिटक्वॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने की बातें कही गई थीं, वो ट्वीट भी कुछ टाइम बाद ही गायब हो गया। लेकिन पीएम मोदी के अकाउंट से किए गए दोनों ट्वीट ने तब तक सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दी थी।

PMO ने दी सफाई

हालांकि फिर इसके बारे में पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई और कहा गया कि पीएम का ट्विवटर अकाउंट कुछ मिनटों के लिए हैक हुआ था लेकिन अब उसे फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिटक्वॉइन को लेकर जो भी ट्वीट किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सत्यता नहीं है। इसलिए जो भी ट्वीट हुए हैं उन्हें इग्नोर करें।

"The Twitter handle of PM Narendra Modi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured. In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored," tweets PMO pic.twitter.com/t4jEIvo0UW