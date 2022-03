पीएम मोदी ने राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन पर उन्हें किया याद, साझा किया उनके पिता का पुराना पत्र

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 23 मार्च। देश के प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए उनके एक पुराने पत्र को ट्विटर पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें नमन, वह कई ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे आगे थे और उन्होंने हमारे स्वंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर लोहिया को उनकी सिद्धांतवादी राजनीति और बौद्धिक कुशलता के लिए याद किया जाता है।

इसे भी पढ़ें- Fuel Rates: लगातार दूसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, चेक करें आज का रेट?

प्रधानमंत्री ने इतिहास के पन्नों से कुछ दिलचस्प बातों को साझा करते हुए डॉक्टर लोहिया और लॉर्ड लिनलिथगो के बीच पत्राचार और डॉक्टर लोहिया और उनके पिता के बीच के पत्राचार को शेयर किया है। डॉक्टर लोहिया के पिता हीरालाल लोहिया ने जो पत्र लिखा है, उसमे वह लिखते हैं, तुम्हारी गिरफ्तारी का हाल मैंने कलकत्ते में पढ़ा था,तभी से तुमसे मिलने का विचार कर रहा था लेकिन चरखा प्रदर्शन करना था वो काम हो चुका, तब मैं कलकत्ते से यहां आया और मालूम हुआ कि तुम्हे दिल्ली ले गए हैं। यहां पर अब दिल्ली सरकार से मिलने के लिए लिखा पढ़ी हो रही है। आशा है गवर्नमेंट जल्द से जल्द मिलने का प्रबंध करेगी। मिलने की इजाज मिलते ही मैं आऊंगा

Some interesting nuggets from the pages of history…a letter from Dr. Lohia to Lord Linlithgow and correspondence between Dr. Lohia’s father and him. pic.twitter.com/rQnoE0EZHG