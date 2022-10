PM मोदी ने PM Kisan के तहत 16000 करोड़ की 12वीं किस्त की जारी, दिवाली से पहले किसानों को कई सौगातें

India

oi-Pallavi Kumari

PM Narendra Modi PM Kisan the 12th installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्‍त सोमवार को दिल्ली में जारी की। पीएम मोदी ने दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों एवं भारतीय जन उर्वरक परियोजना- 'एक राष्ट्र एक उर्वरक' (One nation one fertilizer) का भी शुभारंभ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक ई-पत्रिका का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी दिवाली से पहले किसानों को ये सौगात दी है। पीएम मोदी ने कहा,''अभी देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्‍त जारी की गई है।''

Delhi | Under PM Kisan the 12th installment worth Rs 16,000 crores has been sent to farmers across India. Under 'One nation one fertiliser', farmers will be provided with cheaper & good quality fertiliser: PM Modi pic.twitter.com/zXp2jV7dfm