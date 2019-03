पीएम मोदी ने नीरव मोदी, नेहरू की गलती को किया ट्वीट, ट्विटर पर हुए ट्रोल

India

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर एक ऐसा ट्वीट किया गया है जिसकी वजह से वह चर्चा में आ गया है। दरअसल भाजपा मैं भी चौकीदार नाम से सोशल मीडिया पर अभियान चला रही है, इसी अभियान के तहत एक ट्वीट नीरव मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से किया गया है। 16 मार्च को नरेंद्र मोदी के वेरिफाइड अकाउंट को टैग करते हुए #MainBhiChowkidar अभियान के तहत एक ट्वीट नीरव मोदी किया गया। यह ट्वीट ऑटोमैटेड है, यानि कि मशीन की ओर से अपने आप किया गया गया है, लेकिन इस ट्वीट की वजह से पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं।

Did the PM really just tweet Nirav Modi’s twitter handle to ask him to promote his chowkidar slogan?

This #MainBhiChowkidar campaign has backfired so badly

Some dumb guy in BJP thought it would be nice idea to automate replies from Modi's official account to everyone who tweets using this hashtag 😂

And that's why you are seeing tweets like this 👇@RoflGandhi_ pic.twitter.com/zdLyBrOlRS