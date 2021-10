वैक्सीनेशन में 'भारत का शतक': PM मोदी बोले- हम 130 करोड़ भारतीयों की विजय देख रहे हैं

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर: देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने डॉक्टरों, नर्सों और उन सभी को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने इस उपलब्धि को पाने के लिए काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ''भारत का इतिहास, हम 130 करोड़ भारतीयों की भारतीय विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार।''

100 करोड़ के वैक्सीनेशन पूरा होने के खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एनसीआई) में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हिस्सा लिया।

India scripts history.

We are witnessing the triumph of Indian science, enterprise and collective spirit of 130 crore Indians.

Congrats India on crossing 100 crore vaccinations. Gratitude to our doctors, nurses and all those who worked to achieve this feat. #VaccineCentury