India

oi-Ankur Kumar

मुंबई, 10 जून। मुंबई के पश्चिम मलाड के न्‍यू कलेक्‍टर कंपाउंड में बीती रात इमारत ढह जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 बच्‍चे शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने प्रत्‍येक मृतक के परिवार को दो लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ये सहायता राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। पीएमओ की तरफ से गुरुवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मलवनी इलाके में अब्दुल हमीद रोड के न्यू क्लेक्टर कम्पाउंड में बुधवार रात करीब सवा 11 बजे यह हादसा हुआ।

भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। मरने वालों में से 8 लोग एक ही परिवार के हैं। 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में घायल हुए 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि इमारत गिरने की घटना में मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुलिस घटना की जांच करेगी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

