कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग में बोले पीएम मोदी, कहा- खेती को कैमिस्ट्री की लैब से निकालना होगा

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग' सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये कॉन्क्लेव गुजरात में जरूर हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है और देश के हर किसान के लिए है। पीएम मोदी ने बताया कि उर्वरकों ने उपज बढ़ाने में मदद की और हरित क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन विकल्पों की तलाश जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती बिना किसी दुष्प्रभाव के बेहतर उत्पादन देती है।

गुजरात के आणंद में आयोजित कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से में हिस्सा लेते हुए कहा कि पिछले 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक, किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का डेढ़ गुणा एमएसपी तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक, सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

