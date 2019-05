शपथ लेने के तुरंत बाद मोदी ने शुरू की ताबड़तोड़ बैठकें

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने तमाम विदेशी मेहमानों के साथ देर रात तक मुलाकात की। तकरीबन दो घंटे तक शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने देर रात तक बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के अलावा अन्य देशों के प्रमुखों से मुलाकात की। इन तमाम नेताओं के साथ दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर करने को लेकर बातचीत हुई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से हाई टी का आयोजन किया गया था, जिसमे ये तमाम लोग शामिल हुए थे।

इन विदेशी मेहमानों के साथ बैठक के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई। जिसमे बताया कि आज शपथ ग्रहण समारोह में दुनियाभर के नेताओं की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। इन तमाम नेताओं के शिरकत करने की वजह से भारत और भी सम्मानित महसूस कर रहा है। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई कैबिनेट की पहली बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुल 58 लोगों ने शपथ ग्रहण किया।

शपथ के इस कार्यक्रम में लगभग 8000 जाने माने लोग पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई लोग पहुंचे थे। इसमें कई युवा कलाकार भी शामिल थे। गौरतलब है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए करीब 8000 मेहमान पहुंचे हैं। विदेश से आए मेहमानों में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के प्रमुख शामिल हुए हैं। मोदी सरकार के पूर्व मंत्रियों में शामिल सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होने का फैसला किया।

Today’s oath taking ceremony was made even more special by the presence of respected world leaders.

India is honoured by their special gesture. pic.twitter.com/uPqV70yK8V