अमरनाथ यात्रियों के साथ हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले- प्रभावितों को हर सहायता दी जा रही

नई दिल्‍ली, 08 जुलाई। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। वहां राहत कार्य जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना की। इसके साथ ही पीएम ने बताया कि कश्‍मीर के एलजी मनोज सिन्‍हा से उन्‍होंने बात की और स्थिति का जायजा लिया है। पीएम मोदी ने कहा प्रभावितों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है।

वहीं जम्मू-कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि अमरनाथ गुफा में बादल फटने की घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, सेना, जेकेपी और श्राइन बोर्ड प्रशासन बचाव करने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही उन्‍होंने बताया कि पीएम ने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्‍होंने कहा मैं स्थिति पर करीब से नजर बनाए रखा हूं।

