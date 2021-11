ग्लासगो से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात

India

oi-Love Gaur

ग्लासगो, 03 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार देर रात को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारत के लिए रवाना हो गए हैं। अपने दो दिन की यात्रा के दौरान पाीएम मोदी ने COP26 जलवायु सम्मेलन में भाग लिया और क्लाइमेट चेंज पर अपनी विचार पूरी दुनिया के सामने रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो से भारत के लिए रवाना होने से पहले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।

भारत के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, 'हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में दो दिनों की गहन चर्चा के बाद ग्लासगो से प्रस्थान। भारत ने न केवल पेरिस प्रतिबद्धताओं को पार किया है, बल्कि अब अगले 50 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा भी निर्धारित किया है। वहीं पीएम मोदी ने ग्लासगो में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान एयरपोर्ट पर पीएम मोदी छोटे बच्चों के साथ बात करते भी नजर आएं।

#WATCH PM Narendra Modi interacts with young children as he departs from the hotel in Glasgow for the airport to return to India

(Source: Doordarshan) pic.twitter.com/iT6b4o1AX3