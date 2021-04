बैसाखी 2021: PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा- इस त्योहार का किसानों से है विशेष जुड़ाव

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बैसाखी के पर्व के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि, "बैसाखी का यह पवित्र त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। इस त्योहार का हमारे मेहनती किसानों और प्रकृति के साथ विशेष जुड़ाव है। हमारे खेत फलते-फूलते रहें और यह हमारे ग्रह की देखभाल के लिए हमें प्रेरित करें।"

सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं त्योहार- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले कई दिनों में विशेष त्योहार मनाए जाएंगे, लेकिन बैसाखी का अपना ही विशेष महत्व है। ये त्योहार भारत की विविधता और श्रेष्ठ भावना को दर्शाते हैं। पीएम ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि आने वाले दिनों के सभी त्योहार हम सभी लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएं।

अमित शाह ने भी दी बधाई

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को बैसाखी की बधाई दी है। अमित शाह ने पंजाबी में ट्वीट कर लिखा है, "बैसाखी के पवित्र त्योहार पर सभी देशवासियों को बधाई। नई आकांक्षाओं और ऊर्जा यह त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए।"

राहुल गांधी ने भी देशवासियों को बैसाखी की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि "देश के कोने-कोने में इन दिनों हर धर्म, मजहब, जाति के त्योहार हैं. आशा है कि ये नववर्ष सबको स्वास्थ्य और सुरक्षा दे. उगादी, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, नवरेह और नवरात्रि शुभ हों!"

Chief Minister @capt_amarinder Singh led @PunjabGovtIndia greets all on the sacred occasion of the Saajna Diwas of the #Khalsa Panth and #Vaisakhi. CM recalled that on this auspicious day in 1699, Sri Guru Gobind Singh ji created the ‘Order of Khalsa’ at the holy city of...

(1/2) pic.twitter.com/HWRfmSFGIR