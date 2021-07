PM Kisan Scheme: जानिए कब जारी होगी पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 31 जुलाई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त में पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौवीं किस्त की राशि एक अगस्त से किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के पात्र किसानों को एक साल में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तों में आर्थिक सहायता दी जा रही है।

इस स्‍कीम के तहत, पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि के लिए, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर तक की अवधि और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च तक की अवधि के लिए जमा की जाती है। वित्तीय सहायता है 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रदान किया जाता है।

योजना के नए नियमों के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास जमीन के दस्तावेज अपने नाम पर होंगे। जिनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी है लेकिन व्यक्तिगत जोत के दस्तावेज नहीं हैं, वे अब इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

योजना में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि जिन किसानों ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत नया पंजीकरण कराया है, उन्हें अब आवेदन पत्र में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर का उल्लेख करना होगा। योजना के पुराने लाभार्थी इस नए नियम से अप्रभावित रहेंगे। उन्हें इस योजना के तहत 2,000 रुपये की तीन किस्तें मिलती रहेंगी, जैसा कि पहले मिलता था।

English summary

PM Kisan Samman Nidhi 9th Installment: How To Check The Status? If Rs 2000 Not Received? Here's What You Need To Do