India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 30 जून। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में कितनी Covaxin खुराक दी गई है? Covaxin टीकाकरण में कौन से राज्य आगे हैं? इसके अलावा इस्तेमाल की जाने वाली खुराक के मामले में कोवाक्सिन की तुलना कोविशील्ड से कैसे की जाती है? ये सभी सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे है। आइए जातने हैं इन्‍हीं सारे सवालों के जबाब।

टीका अल्फा और डेल्टा दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करता है

इंडियन एक्‍सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के वैज्ञानिकों द्वारा नए कोविड वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सिन की प्रभावकारिता पर हाल ही में किए गए एक अध्‍ययन से तस्‍वीर अब साफ हो चुकी है। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) ने बुधवार को कहा कि वैक्सीन विकसित हुई है भारत बायोटेक कोरोनावायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों रूपों के खिलाफ प्रभावी है। एनआईएच ने कहा कि दो अध्ययनों के नतीजे बताते हैं कि टीका अल्फा और डेल्टा दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, जिसे पहले क्रमशः यूके और भारत में पहचाना गया था।

जून में, ICMR-NIV अध्ययन का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिकों में से एक, डॉ प्रज्ञा यादव ने मीडिया को बताया था "बीटा और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कोवैक्सिन जिन लोगों को लगी है उनमें न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रे मूल्यों में कमी आई थी, लेकिन यह कमी थी उन लोगों की तुलना में जो स्वाभाविक रूप से संक्रमित थे।" बल्‍ड में एंटीबॉडी टाइट्स को बेअसर करना प्रभावी टीकाकरण द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के साथ निकटता से संबंधित है।

देश में कितनी Covaxin खुराक दी गई है?

केंद्र के CoWin डैशबोर्ड के अनुसार, 30 जून तक, राज्यों में प्रशासित Covaxin खुराक की3,61,35,097 दी गई थी। यह मोटे तौर पर दी गई कुल खुराक के 12 प्रतिशत से थोड़ा अधिक में तब्दील हो जाता है। जबकि देश में दी जाने वाली अधिकांश खुराक कोविशील्ड (28,96,05,38) थी, अब तक केवल 84,605 ​​स्पुतनिक वी खुराक दी गई है।

दिलचस्प बात यह है कि असम और त्रिपुरा के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में अब तक कोवैक्सिन की एक भी खुराक नहीं पहुंची है। अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये ही स्थिति सामने आई है। दादरा और नगर हवेली में केवल 12 खुराक और पुडुचेरी में 72 खुराक दी गई। हालांकि, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दिल्ली की तुलना में अधिक कोवैक्सिन खुराक का उपयोग नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशासित कुल टीके की 26 प्रतिशत से अधिक खुराक कोवैक्सिन की थी।

केवल तेलंगाना (17.91 प्रतिशत), तमिलनाडु (16.74 प्रतिशत), असम (16.61 प्रतिशत), झारखंड (16.57 प्रतिशत), और आंध्र प्रदेश (15.65 प्रतिशत) ने ही कोवैक्सिन की 15 प्रतिशत से अधिक खुराक दी है और कोवैक्सिन का कवरेज गोवा (2.01%), जम्मू-कश्मीर (2.61%), त्रिपुरा (1.46%), छत्तीसगढ़ (7.30%), और केरल (8.69%) में एकल अंकों में था। वहीं महाराष्ट्र, जो देश का पहला राज्य है, जिसने कोरोनवायरस के खिलाफ 3 करोड़ टीके की खुराक दी है, कोवैक्सिन 37,52,758 खुराक के साथ और उसके बाद गुजरात 30,53,346 खुराक के साथ है।

English summary

People of Delhi are at the forefront in getting Covaxin installed, not a single dose of Covaxin reached in these five states