PICS: देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा दिवाली का त्योहार, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ऐसे मनी दिवाली

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। देशभर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया रहा है। दीपक की रोशनी से पूरा देश जगमगा उठा है। प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर में जवानों के साथ त्योहार मना रहे हैं। दिल्ली, अमृतसर, कलकत्ता, तेलंगाना, समेत देश के हर हिस्से में दिवाली की धूम है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते लोग सादगी के साथ दिवाली का ये त्योहार मना रहे हैं। इस दिन लोग अपनी छतों की मुंडेर और बालकनी पर मिट्टी के दीये और 'आकाश कांदील' जलाते हैं और घरों के सामने रंगोली बनाते हैं।

दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दूसरे प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, 'दीवाली के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है कि खुशियों और प्रकाश का यह महापर्व, देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे।'

#WATCH Punjab: Golden Temple in Amritsar illuminated on the occasion of #BandiChhorDivas. Devotees light earthen lamps and candles at the temple premises. pic.twitter.com/5yj91IxZeT — ANI (@ANI) November 14, 2020

वहीं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगलकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में और अधिक प्रसन्नता और खुशहाली लाए। सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें।'

Telangana: Vice President M Venkaiah Naidu and his family celebrate #Diwali at their residence in Hyderabad. pic.twitter.com/dFaioXNNHK — ANI (@ANI) November 14, 2020

पंजाब: बन्दी छोड़ दिवस के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को रोशनी से जगमग किया गया। मिट्टी के दीए भी जलाए गए।

#WATCH Punjab: People burst crackers in Ludhiana to celebrate #Diwali The state government has allowed green crackers from 8 pm to 10 pm on the occasion, in the wake of a rise in air pollution. pic.twitter.com/zSgf3pgDxa — ANI (@ANI) November 14, 2020

दिल्ली: संसद भवन, उत्तरी ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक को दिवाली पर सजाया गया

Delhi: Parliament building, North Block, and South Block illuminated on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/Mlg9Kx9NTo — ANI (@ANI) November 14, 2020

