Parakram Diwas: PM मोदी अंडमान-निकोबार के 21 द्वीपों का करेंगे नामकरण, परमवीर चक्र विजेताओं पर होगा नाम

Parakram Diwas 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे।

India

oi-Pallavi Kumari

Parakram Diwas 2023 Subhash Chandra Bose Jayanti: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पराक्रम दिवस पर वीर संतानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका हिस्सा बनेंगेष इस दौरान पीएम मोदी अंडमान-निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। पीएम मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर भी देश वासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, ''आज पराक्रम दिवस पर, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद करता हूं। उन्हें औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके उग्र प्रतिरोध के लिए याद किया जाता है। उनके विचारों की गहराई से प्रभावित होकर हम भारत के लिए उनके विजन को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं।''

पीएम मोदी ने इससे पहले अपने एक ट्वीट में कहा था, ''कल पराक्रम दिवस पर मां भारती की वीर संतानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका हिस्सा बनूंगा। इस दौरान अंडमान-निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा।''

Today, on Parakram Diwas, I pay homage to Netaji Subhas Chandra Bose and recall his unparalleled contribution to India’s history. He will be remembered for his fierce resistance to colonial rule. Deeply influenced by his thoughts, we are working to realise his vision for India.