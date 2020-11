नगरोटा एनकाउंटर पर भारत सरकार का सख्त रुख, पाक उच्चायोग के अधिकारी को किया तलब

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के नगरोटा में मारे गए जैश ए मोहम्मद के चार आतंकियों के बाद भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में है। खबर है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया है और लताड़ लगाई है कि पाकिस्तान अभी भी आतंक के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करना बंद कर दे।

नगरोटा एनकाउंटर में पाकिस्तान का कनेक्शन- भारत सरकार

सरकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा है कि नगरोटा में हुए एनकाउंटर में पाकिस्तान की साजिश होने के सबूत मिली हैं। भारत सरकार ने ये साफ किया है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। आपको बता दें कि नगरोटा में मारे गए जैश के चार आतंकियों के पास कई ऐसी चीजें बरामद हुई थीं, जिनका निर्माण पाकिस्तान में हुआ था। आपको बता दें कि सुरक्षाबलों को एनकाउंटर वाली जगह से आतंकियों के पास डिजिटल मोबाइल रेडियो मिला था, जिसका निर्माण पाकिस्तान की एक कंपनी में होता है। इस यंत्र के जरिए ही आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात की थी।

India conveyed strong concern to Pakistan over terror attack planned by JeM in J&K. Strong protest lodged demanding Pakistan stops supporting terrorists operating from their territory. GOI firm & resolute in taking all necessary measures to safeguard national security: Sources https://t.co/o0x2UgiWyz