CDS Bipin Rawat Death: हेलिकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत की मौत, पाकिस्तानी सेना ने ट्वीट कर लिखी ये बात

नई दिल्ली, 8 दिसंबर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना का हेलिकॉप्टर MI17- V5 आज तमिलनाडु के कोयंबटूर और सुलूर के बीच कुन्नूर के घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत हेलिकॉप्टर में सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई। हेलिकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत की मौत की खबर से देशभर से शोक की लहर दौर पड़ी। देश ने अपने एक वीर सपूत को खो दिया। बिपिन रावत समेत इस हादसे में मारे गए सभी लोगों की मौत से देशवासियों को शोक से भर दिया है। वही पाकिस्तान ने भी इस हादसे पर और जनरल बिपिन रावत की मौत पर शोक जताई है।

पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इस हादसे पर शोक जताया है। पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर लिखा-" जनरल नदीम रजा, जनरल कमर जावेद बाजवा और सीओएएस भारत में हेलिकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान सेना के अलावा कई पाकिस्तानी नागरिक भी इस हादसे में मारे गए लोगों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि पड़ोसी का दुख साझा करना मानवता की मिसाल पेश करता है।

आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। 2016 में उरी में भारतीय कैंप पर हुए आतंकी हमला का बदला भारत से सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। उस समय आर्मी चीफ बिपिन रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया था। जनरल रावत ने अपने ट्रेंड पैरा कमांडों की मदद से सर्जिकल स्टाइकल को अंजाम दिया और पीओके में कई आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जनरल रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने देश की सीमा के पार जाकर आतंकी शिविरों को खत्म कर आंतकियों का खात्मा किया।

General Nadeem Raza, CJCSC & General Qamar Javed Bajwa, COAS express condolences on tragic death of #CDS General #BipinRawat, his wife and loss of precious lives in a helicopter crash in India — DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 8, 2021

Pakistani army chief expresses condolences as Indian defence chief General #BipinRawat, his wife and 11 others have died in a #HelicopterCrash in the southern Indian state of Tamil Nadu.

Read: https://t.co/jRWVpHNKoc pic.twitter.com/Yvm0FcEC7z — Arab News Pakistan (@arabnewspk) December 8, 2021

All the chiefs of Pakistan's armed forces including Army Chief, PAF Chief and Naval Chief have expressed condolences on the death of #IndianArmy's Chief of Defence Staff #BipinRawat in a #HelicopterCrash. — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) December 8, 2021

