Painted bat: छत्तीसगढ़ के कांगेर नेशनल पार्क में मिला 'संकटग्रस्त' नारंगी चमगादड़, दुर्लभ क्यों है जानिए

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कांगेर नेशनल पार्क में एक दुर्लभ चमगादड़ मिला है, जो नारंगी रंग का है। 2020 के बाद यह तीसरी घटना है, जब यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा यह जीव देखा गया है।

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कांगेर नेशनल पार्क में नारंगी रंग वाला एक चमगादड़ मिला है। इसे दुर्लभ भी बताया जा रहा है और 'संकट के निकट' भी। कांगेर नेशनल पार्क में पिछले कुछ वर्षों में ऐसा तीसरा वाक्या है, जब दुर्लभ प्रजाति का ऐसा चमगादड़ देखा गया है। पहली बार यह उसी साल पाया गया था, जब पूरी दुनिया इसी जीव के माध्यम से इंसान तक पहुंचने वाले कोरोना वायरस से त्राहि-त्राहि करना शुरू की थी। कई रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि चीन के लोग नारंगी रंग वाले इस चमगादड़ का सूप पीना बहुत चाव से पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि भारत में वन्यजीवों की समझ रखने वाले एक्सपर्ट ने अबतक इस दुर्लभ प्राणी के बारे में क्या कुछ जानकारी जुटाई है।

Bastar, Chhattisgarh | An Orange Bat was spotted in the Kanger Ghati National Park area. Indian wolf was also spotted in the area, which is an endangered species.

