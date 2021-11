बिना बहस कृषि कानूनों की वापसी पर भड़के पी चिदंबरम, पीएम मोदी पर साधा निशाना

India

नई दिल्ली, 30 नवंबर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने एक बार फिर तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए सदन में बिना बहस कृषि बिलों को निरस्त को लेकर निशाना साधा है। बता दें कि सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए लाया गया विधेयक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में पेश किया। विपक्ष के शोर-शराबे के बीच दोनों सदनों में बिल वापसी का विधेयक पास हो गया।

इस बीच विपक्ष ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया और कृषि कानून वापसी पर केंद्र सरकार से बहस की मांग की। अब पी चिदंबरम ने मंगलवार को ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा,

On the eve of the Parliament session, the Prime Minister offered to debate “any issue”

On the first day and on the first item of business, the farm bills were repealed without a debate!