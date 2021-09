संसद में धक्का-मुक्की की जांच को लेकर समिति गठित करने के पक्ष में नहीं विपक्ष, वेंकैया नायडू को लिखा खत

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 10 सितंबर। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे और सुरक्षाकर्मियों से कथित धक्का-मुक्की का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर तैयार की जाने वाली जांच समिति का हिस्सा बनने से अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इनकार कर दिया है। इस जांच समिती को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त को सदन में सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए गठित करना चाहते हैं।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को नायडू को पत्र लिखकर कहा कि ऐसा लगता है कि समिति का गठन सांसदों को चुप कराने के लिए 'डराने' के लिए किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कि तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, भाकपा, राजद, शिवसेना, राकांपा और आम आदमी पार्टी सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने जांच समिति में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। संसद में हुए हंगामे के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि सदन में बाहरी सुरक्षाकर्मियों को लाया गया था वो मार्शल नहीं थे, उन्हें विधेयक के पारित होने के दौरान महिला सदस्यों सहित सांसदों को पीटने के लिए ऊपरी सदन में लाया गया था।

I requested him (RS Chairman) that there is no necessity to constitute an inquiry committee (to probe ruckus in RS on Aug 11) because the matter is already over & session is closed. Once a matter is closed, it shouldn't be reopened: Congress leader Mallikarjun Kharge (1/2) pic.twitter.com/nG1zI01LNz