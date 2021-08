'हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद...' भारत आईं अफगान महिला ने सुनाई आपबीती

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 22 अगस्त: अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद देश के बहुत बुरे हालात हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को निकालने का जिम्मा भारतीय वायुसेना के कंधों पर हैं। अमेरिकी सेना की मदद से चलाए जा रहे भारतीय रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत भारत को हर रोज दो प्लाइट ऑपरेट करने की परमिशन मिली है। इसी के चलते रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 यात्रियों को वायु सेना के C-17 विमान के जरिए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया।

इस दौरान भारत पहुंची अफगानिस्तान की एक नागरिक ने वहां के हालातों के बारे में बताया। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं भारत आई हूं। मैं यहां अपनी बेटी, दामाद और उसके बच्चों के साथ आई हूं। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती हूं क्योंकि तालिबान ने मेरे घर को जला दिया है। हमारे भारतीय भाई-बहन हमारे बचाव में आए। मैं हमारी मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद देती हूं।मैं भारत सरकार को धन्यवाद करती हूं।

"Situation was deteriorating in Afghanistan, so I came here with my daughter & two grandchildren. Our Indian brothers & sisters came to our rescue. They (Taliban) burnt down my house. I thank India for helping us," says an Afghan national at Hindon Air Force Station, Ghaziabad pic.twitter.com/Pmh1zqZZCB