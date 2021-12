भारत में ओमिक्रॉन की लहर विनाशकारी नहीं होगी, केरल के बड़े डॉक्टर ने इस आधार पर किया दावा

India

नई दिल्ली, 9 दिसंबर: कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कम से कम 57 देशों तक पहुंच चुका है और कई देशों ने फिर से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। कंपनियां फिर से वर्क फ्रॉम होम अपनाने लगी हैं। भारत में भी इसको लेकर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। लेकिन, इस बीच केरल के कोच्चि स्थित केयर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने नए वेरिएंट को लेकर बहुत ही बड़ी राहत की खबर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है दूसरे देशों की तुलना में अपने देश में ओमिक्रॉन लहर के भयावह होने की आशंका नहीं है। हालांकि, सरकार के स्तर पर इसकी वजह से कोविड की तीसरी संभावित लहर को टालने के लिए कदम जरूर उठाए जा रहे हैं।

A doctor from Kochi, Kerala has claimed that the Omicron variant is not likely to be devastating in India