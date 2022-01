Omicron Test Kit: 12 जनवरी से दुकानों में मिलेगी, कीमत और पूरी डिटेल जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 जनवरी: 12 जनवरी से ओमिक्रॉन की जांच आसान होने वाली है और सामान्य आरसी-पीसीआर टेस्ट की तरह इसकी रिपोर्ट भी कुछ ही घंटों में मिल सकती है। ओमिक्रॉन की जांच के लिए एक स्वदेशी टेस्ट किट विकसित की गई है, जिसके इस्तेमाल के बाद जीनोम सिक्वेंसिग का लफड़ा ही खत्म होने जा रहा है। ओमिश्योर टेस्ट किट को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी इसे बाजारों में लॉन्च करने के लिए तैयार है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ओमिश्योर टेस्ट किट से यह फौरन पता लगाया जा सकेगा कि मरीज डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित है या उसे ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले नए वायरस ने जकड़ रखा है। यानी उसी के हिसाब से इलाज शुरू करने में देरी नहीं होगी।

English summary

Omisure test kit will be available in the markets from January 12 to test Omicron, priced at just Rs 250 and report within 4 hours