Indian Railways:अब ट्रेनों में चुनिंदा रेस्टोरेंट से मंगवा सकेंगे पसंदीदा खाना, बहुत आसान है ये तरीका

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 24 अगस्त: राजधानी-शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को तो रेलवे की ओर से ही खाना परोसे जाने की व्यवस्था रहती है। लेकिन, ज्यादातर ट्रेनों में टिकट के साथ भोजन शामिल नहीं किया जाता। ऐसे रेल यात्रियों को या तो ट्रेन की पैंट्री कार से ही खाना ऑर्डर करना पड़ता है या फिर रेलवे स्टेशनों का इंतजार करना पड़ता है। कुछ-कुछ स्टेशनों पर सीटों पर खाना पहुंचाने की व्यवस्था पहले से रही है, लेकिन वह इतने यूजर-फ्रेंडली नहीं हैं। लेकिन, अब व्हाट्सएप पर आधारित एक फूड डिलिवरी सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसका आईआरसीटी के साथ भी साझेदारी है और ग्राहकों को जोमैटो और स्विगी की तरह उनकी सीटों पर ही मनपसंद खाना मंगवाने की सुविधा देता है।

English summary

Passengers on trains are getting the facility to order their favorite food from the restaurant of their choice, for this Zoop India partners with Haptic